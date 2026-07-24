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Собчак уехала в излюбленный отель элиты. Номер – 200 тысяч рублей за ночь

Собчак уехала в излюбленный отель элиты. Номер – 200 тысяч рублей за ночь

Ксения Собчак поделилась, в каком роскошном отеле проводит время в Турции. Номер – 200 тысяч рублей за ночь.

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Комментарии
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Нелегко ей живется... Всё за народ российский радеет да переживает... Может не надо ей возвращаться?...
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