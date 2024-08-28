В аэропорту Атланты погибли два человека из-за взрыва шины самолета

Два сотрудника Delta Air Lines погибли, еще один ранен из-за взрыва во время замены шины самолета в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия, сообщает Trend со ссылкой на USA Today.
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