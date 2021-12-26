Акция Общественной Палаты Республики Крым и Общественного Движения "Герои Крыма" "Новогодний Подарок" в Сакском районе! - Владимир Сабивчак

Акция Общественной Палаты Республики Крым и Общественного Движения "Герои Крыма" "Новогодний Подарок" в Сакском районе!"Благодарю Ибраима Ришатовича Ширина! Сегодня нам передали 140 новогодних сладких подарков!Передадим их в детские сады, и деткам, которые живут под опекой, деткам, которые нуждаются в поддержке! Первые подарки уже нашли своих хозяев в селе Каменоломня: передали часть подарков в детский сад и нуждающейся семье! Приятно видеть радостные глаза детей! Формируем с нашими предпринимателями следующие партии приятных сладких подарков!",-написал на своих страницах в социальных сетях глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак.