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Не только о футболе

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Претенденты на «Золотой мяч», «Спартак» хочет взять Кордобу, Промес нашел клуб, контракты академии Плющенко и другие новости

Претенденты на «Золотой мяч», «Спартак» хочет взять Кордобу, Промес нашел клуб, контракты академии Плющенко и другие новости

1. Объявлены имена 30 претендентов на «Золотой мяч» по версии France Football. Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц – среди них.

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Комментарии
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Максим Комаров
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5 час.
Максим Комаров
С чем я болельщиков Спартака и поздравляю.
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5 час.
Максим Комаров
В ФКСМ есть такой спортивный директор - Томаш Амарал. Рановато давать оценку его работы, но кое-какие выводы уже можно сделать. Итак, результаты его «труда»: 1. Подписали Барко за 15-16 млн. Возможно, это успех. 2. Подписали Станковича. Точно, успех (пока так видится). 3. Вслед за Станкевичем подписали несколько футболистов из его Ференцвароша. Вопросы. 4. Подписали Виллиана Жозе. Зачем? 5. Слили Соболева. Зачем? 6. Стараются подписать хоть кого (хоть с какими фото) из чемпионата Португалии. Задаюсь вопросом - а почему бы ФКСМу меня не взять на эту должность? У меня скромные запросы по зарплате, в сравнении с Амаралом. А смогу я достичь того же, что и он? Не сомневаюсь, смог бы. Отправляю резюме.
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5 час.

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