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Газета.ру

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Игрок "Ахмата" Ибишев о поражении от "Спартака": аномалии не произошло

Игрок "Ахмата" Ибишев о поражении от "Спартака": аномалии не произошло

Игрок грозненского "Ахмата" Турпал‑Али Ибишев заявил, что футболисты клуба подбодрили полузащитника Эгаша Касинтуру и вратаря Гиорги Шелию после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Спартака", передает "Матч ТВ".

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