В Новосибирской области суд назначил Павлу Бахтину 10 месяцев ограничения свободы за гибель мужчины, которого он толкнул во время ссоры в квартире: потерпевший вылетел на лестничную площадку, ударился о перила и бетонный пол и позже умер в больнице.
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