Marvel готовит перезапуск Людей-Икс в рамках MCU – съемки фильма планируют начат...

Marvel готовит перезапуск Людей-Икс в рамках MCU – съемки фильма планируют начать в конце 2025-го годаПо данным издания Production Weekly, студия Marvel планирует начать съемки нового фильма про Людей-Икс в конце 2025-го года.
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