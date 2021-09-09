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Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

В четверг, 9 сентября, в 22 часа 59 минут (мск) с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) легкого класса «Союз-2.

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