Последнее желание Юрия Соломина раскрыл режиссер Малого театра Житинкин

Режиссер и Народный артист России Андрей Житинкин в беседе с корреспондентом “МК” раскрыл последнее пожелание, с которым к коллегам-актерам и сотрудникам Малого театра выступил худрук Юрий Соломин до того, как с ним случился инсульт.