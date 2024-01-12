Последнее желание Юрия Соломина раскрыл режиссер Малого театра Житинкин

Режиссер и Народный артист России Андрей Житинкин в беседе с корреспондентом “МК” раскрыл последнее пожелание, с которым к коллегам-актерам и сотрудникам Малого театра выступил худрук Юрий Соломин до того, как с ним случился инсульт.
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