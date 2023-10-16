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Спички - не игрушка

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Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга

Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга

Царьград. Санкт-Петербург ФОТО: БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS Рассказываем, что известно об озверевшей от безнаказанности банде мигрантов из Санкт-Петербурга, которая избивает людей в кафе и на улицах.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
победу НА украине будут праздновать узбеки с таджиками в бывшей России .Позор и ужас.
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1 д.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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1 д.
А Кудасов
Заметка длинная (в т.ч. за счёт повторения непонятного одного и того же) и бесполезная. &quot;Взял под свой контроль&quot; что то и что, и ничего. Надоело. Не говоря о предупредительной работе правоохранительных органов по недопущению бесчинств мигрантов, так хотя бы до выдвижения массовых вопиющих требований населения о том же самом, хотя бы начали эти ПО хоть что то делать. Нет. Они с диаспорами дружат во всю.
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1 д.

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