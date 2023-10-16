Избивают людей на улицах и в кафе: что известно об озверевшей банде мигрантов из Петербурга

А Кудасов

Заметка длинная (в т.ч. за счёт повторения непонятного одного и того же) и бесполезная. "Взял под свой контроль" что то и что, и ничего. Надоело. Не говоря о предупредительной работе правоохранительных органов по недопущению бесчинств мигрантов, так хотя бы до выдвижения массовых вопиющих требований населения о том же самом, хотя бы начали эти ПО хоть что то делать. Нет. Они с диаспорами дружат во всю.