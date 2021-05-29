Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Шарыченков о роли в ЦСКА: «Считаю, что ментально готов быть первым номером. Все покажет конкуренция»

Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от будущего в команде.  – Легенда ЦСКА Борис Михайлов по итогам сезона заметил, что для него вы стали одним из главных открытий в составе армейского клуба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх