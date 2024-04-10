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Тренер Потайчук: российские игроки могут брать пример с качественных легионеров

Тренер Потайчук: российские игроки могут брать пример с качественных легионеров

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист Андрей Потайчук, работавший в Континентальной хоккейной лиге в тренерских штабах санкт-петербургского СКА и московского "Спартака", высказался об увеличении со следующего сезона КХЛ лимита на легионеров с трех человек до пяти, отметив, что это может пойти на пользу молодым российским игрокам.

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