Тренер Потайчук: российские игроки могут брать пример с качественных легионеров

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист Андрей Потайчук, работавший в Континентальной хоккейной лиге в тренерских штабах санкт-петербургского СКА и московского "Спартака", высказался об увеличении со следующего сезона КХЛ лимита на легионеров с трех человек до пяти, отметив, что это может пойти на пользу молодым российским игрокам.