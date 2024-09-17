В России могут создать цифровой арбитраж для решения торговых споров в сети

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой о создании Федерального цифрового арбитража, уполномоченного рассматривать все споры по правоотношениям, совершённым в интернете, включая споры между площадками, продавцами и покупателями цифровых платформ.