Маск: США обанкротятся, если продолжат тратить бюджет как пьяные матросы

Руководитель департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги, как "пьяные матросы", иначе стране грозит банкротство.
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