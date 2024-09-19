Резкое похолодание – даже без предупреждения: Вильфанд рассказал к чему готовиться – точная дата, когда тепло уйдет Ольга БезродняяСиноптики сделали прогноз, что тепло покинет россиян неожиданно и резко, уступив место холодам.
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