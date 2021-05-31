Новости на "России 24". Российские хоккеисты на ЧМ отправили сборную Швеции домой

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа на чемпионате мира. После этой игры команда Валерия Брагина досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, а сборная Швеция лишилась шансов на продолжение борьбы за медали.