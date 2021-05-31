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Новости на "России 24". Российские хоккеисты на ЧМ отправили сборную Швеции домой

Новости на "России 24". Российские хоккеисты на ЧМ отправили сборную Швеции домой

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа на чемпионате мира. После этой игры команда Валерия Брагина досрочно гарантировала себе выход в плей-офф, а сборная Швеция лишилась шансов на продолжение борьбы за медали.

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