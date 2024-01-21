Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Глупость полная, нет там у наших правителей,как вы сказали детей и внуков, врать не надо!Разведка США прош...
  • Александр Навозов
    З.Валиди - враг России и все нынешние башкирские националисты борющиеся за отделение от России называют себя неовалид...БИТВУ С ОМОНОМ В ...
  • Рауф Растов
    В моём комментарии достижение консенсуса относительно общих для всех ценностей соотносилось с динамикой идеологически...Убрали патриотов,...

РУССКИХ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬСЯ НА ЗАПАД: КНДР И ИРАН ДЕЛАЮТ РОССИЮ СВЕРХДЕРЖАВОЙ

РУССКИХ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬСЯ НА ЗАПАД: КНДР И ИРАН ДЕЛАЮТ РОССИЮ СВЕРХДЕРЖАВОЙ

ФОТО: KCNA/PRESIDENT OF RUSSIA/GLOBALLOOKPRES Правительственная делегация Северной Кореи во главе с министром иностранных дел прибыла в Москву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лш
Лариса шумбасова
Только идиот последний после всех событий поедет на Запад трудиться  во славу и на благо закуршивевшего Запада! Пусть они блещут своими  умниками! типа Шольца и Урсулы! про Байдена вообще тишина
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх