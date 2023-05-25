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«Каролина» проиграла финал конференции со счетом 0-4 в 3-й раз

«Каролина» уступила «Флориде» (3:4) в 4-м матче финала Востока и вылетела из плей-офф. «Харрикейнс» в третий раз проиграли финал конференции со счетом 0-4.

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