В Свердловской области начали авиамониторинг лесов

Специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию лесов Свердловской области. Летчики-наблюдатели не только следят за появлением очагов пожаров, но и выявляют случаи нарушения особого пожароопасного режима, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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