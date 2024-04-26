В Свердловской области начали авиамониторинг лесов

Специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию лесов Свердловской области. Летчики-наблюдатели не только следят за появлением очагов пожаров, но и выявляют случаи нарушения особого пожароопасного режима, сообщили в пресс-службе правительства региона.