В Новгородской области с дроппера суд взыскал сумму неосновательного обогащения

Старорусский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Старорусского межрайонного прокурора Романа Щемелева, действующего в интересах пенсионерки, о взыскании в её пользу неосновательного обогащения – денег, которые обманутая телефонными мошенниками женщина, перевела на его банковскую карту.