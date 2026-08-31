В Новгородской области с дроппера суд взыскал сумму неосновательного обогащения

Старорусский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Старорусского межрайонного прокурора Романа Щемелева, действующего в интересах пенсионерки, о взыскании в её пользу неосновательного обогащения – денег, которые обманутая телефонными мошенниками женщина, перевела на его банковскую карту.
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