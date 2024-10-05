Котопёс недели: Астра и Сима ждут встречи со своими людьми

Две суперпитомицы находятся в активном поиске нового дома. фото: Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна»Мы продолжаем утверждать, что из бывшеприютских животных получаются самые любимые и самые любящие домашние питомцы.
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