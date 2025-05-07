«Вашингтон» нанес 14 бросков в створ в 1-м матче серии против «Каролины». Это антирекорд клуба в плей-офф в XXI веке

«Кэпиталс» уступили «Харрикейнс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2 ОТ, 0-1). Клуб из Роли перебросал «столичных» более чем вдвое – 33:14, в том числе 13:3 в третьем периоде и овертайме.