Челябинская область станет участником комиссии по научно-техническому развитию

Наш регион вошел в 20 пилотных субъектов, которые представят свои программы. Как рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в регионах больше года ведется работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием.
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