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Российские маркетплейсы обвинили в завышении цен

Российские маркетплейсы обвинили в завышении цен

Представители крупных розничных объединений обвинили маркетплейсы в дискриминации и завышении стоимости выставляемой продукции, а также призвали российские власти обязать подобные интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования.

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