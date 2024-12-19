Российские маркетплейсы обвинили в завышении цен

Представители крупных розничных объединений обвинили маркетплейсы в дискриминации и завышении стоимости выставляемой продукции, а также призвали российские власти обязать подобные интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии