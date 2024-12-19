Нет размера субсидиарки - нет банкротства КДЛ

Арбитражный суд Уральского округа разбирался можно ли на основании судебного акта, которым определены лишь основания для привлечения КДЛ к субсидиарке, но не определен ее размер, инициировать процедуру банкротства и о том как учитывать эти требования при определении порогового значения суммы долга для инициирования банкротства.
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