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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» обыграл «Ростов» 3:1 и продлил беспроигрышную серию до 5 матчей. Победа казанцев с форой (-1,5) шла за 6.30

«Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в 28-м туре РПЛ и продлил серию без поражений до 5 матчей. У победителей забитыми мячами отметились Мачей Рыбус, Александр Мартынович и Богдан Йочич.

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