Леонова — о недопуске фигуристов: всё это на «Десять негритят» чем-то похоже

Призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять четырём российским спортсменам нейтральный статус.
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