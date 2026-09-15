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Мировое обозрение

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Украина заложила рекордные более $109 млрд на оборону в бюджете на 2027 год

Украина заложила рекордные более $109 млрд на оборону в бюджете на 2027 год

Проект государственного бюджета Украины на 2027 год, внесённый в Верховную раду, фиксирует абсолютный рекорд: на оборону закладывается 4 трлн 885 млрд гривен — почти $109,8 млрд.

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