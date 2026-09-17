Голосование на дому: кто имеет право, как подать заявление и в какие сроки это нужно сделать

Уже завтра, 18 сентября, в России начинаются выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно несколькими способами: лично прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или — если по состоянию здоровья или иным уважительным причинам вы не можете добраться до участка — проголосовать на дому.