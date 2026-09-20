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В Алматы при пожаре в многоэтажке спасли 26 человек

В Алматы при пожаре в многоэтажке спасли 26 человек

Еще 40 жильцов эвакуировали. Пострадавших нет, передает inAlmaty.kz. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома в Ауэзовском районе Алматы.

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