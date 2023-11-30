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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков сделал ассист в матче с «Монреалем». У него 4+7 в 18 играх

Воронков сделал ассист в матче с «Монреалем». У него 4+7 в 18 играх

Форвард «Коламбуса» ассистировал Егору Чинахову, набрав 11-е (4+7) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 18 игр.

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