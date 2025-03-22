Инсайдер: в этом году Sony выпустит новую God of War, действие которой развернется в ГрецииЖурналист и инсайдер Джефф Грабб сообщает о том, что в этом году Sony и Santa Monica Studio планируют выпустить спин-офф в серии God of War.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)