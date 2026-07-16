Кутепов предложил не ограничивать срок действия зарубежного ВУ

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов инициировал законопроект, отменяющий годичное ограничение срока действия зарубежных водительских удостоверений для россиян, постоянно проживающих за границей.
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