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Кутепов предложил не ограничивать срок действия зарубежного ВУ

Кутепов предложил не ограничивать срок действия зарубежного ВУ

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов инициировал законопроект, отменяющий годичное ограничение срока действия зарубежных водительских удостоверений для россиян, постоянно проживающих за границей.

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