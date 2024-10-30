СК начал проверку причастности зарубежных спецслужб к попытке взрыва общежития РУДН

Следователи изучают причастность фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) к зарубежным спецслужбам.
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