Председатель Правительства Республики Дагестан открыл пять новых детских садов в честь Дня защиты детей

Сегодня, в День защиты детей, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов с помощью системы видеоконференцсвязи провел торжественную церемонию открытия пяти новых детских садов.
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