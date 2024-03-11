«Это не повод их давить». Глава ГИБДД наехал на самокатчиков и велосипедистов

Лицо, управляющее СИМ, – это отдельная категория участников дорожного движения, не приравненная к пешеходам, то есть и водитель уступать дорогу переезжающему самокатчику не обязан, потому как этого не требуют Правила дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии