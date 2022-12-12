Военные рельсы Европы: ЕС готовится к прямому столкновению с Россией

Недавний «путч» в Германии, когда нескольких участников движения «граждане Рейха», представляющего из себя клуб фриковатых историков-интеллектуалов, обвинили в подготовке переворота и гражданской войны в ФРГ, а в подтверждение этих намерений демонстрировали изъятое у «заговорщиков» оружие – мечи, револьверы образца 1879 года и штальхельмы М-16, заставляет задаться вопросом: что происходит с Германией? Как вышло так, что страна, являющаяся лидером и главным донором Евросоюза и гордящаяся своей правовой системой, вдруг скатилась до уровня банановой республики и стала использовать столь грязные и очевидные провокации во внутренней политике страны? Впрочем, неправовые способы функционирования для стран ЕС, еще недавно заявлявших об абсолютном главенстве закона, становятся, похоже, трендом.