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Маттео Берреттини: «Я хотел бы быть более здоровым. В этом году я на каждом турнире думал, что должен набирать очки, иначе еще сильнее упаду в рейтинге»

16-я ракетка мира Маттео Берреттини подвел итоги прошедшего сезона. «Психологически было очень тяжело.

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