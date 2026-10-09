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Исполнителя тринадцать карат и фронтмена "Трех дней дождя" объединили тяжелые темы

Исполнителя тринадцать карат и фронтмена "Трех дней дождя" объединили тяжелые темы

Исполнитель тринадцать карат (Александр Ясюкевич) в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о творческой связи с фронтменом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым.

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