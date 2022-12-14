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Ливакович открыт к переходу в «Баварию» зимой. Трансфер вратаря оценивается в 10 млн евро

Ливакович открыт к переходу в «Баварию» зимой. Трансфер вратаря оценивается в 10 млн евро

«Бавария» намерена приобрести вратаря загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Трансфер 27-летнего игрока сборной Хорватии в январе оценивается в 10 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild.

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