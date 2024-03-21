Сырский мог быть ранен во время удара ВС РФ по Красногоровке

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, возможно, получил тяжелые ранения в результате удара российской армии по штабу украинских военных в Красногоровке на Донецком направлении, сообщает портал Mk.
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