Страны Прибалтики погрязли в паранойе по поводу «вторжения России»

Правительство Латвии, как выяснилось, готовится к бегству в случае «вторжения России». Это не единственный пример по-настоящему параноидальных страхов, которые распространены сегодня в странах Прибалтики из-за мифической российской угрозы.
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