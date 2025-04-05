Дроны атаковали предприятие в Мордовии

Работа ПВО. Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Артем Здунов.
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