Происшествия
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Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских боевиков, участвовавших во вторжении в Курскую область

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских боевиков, участвовавших во вторжении в Курскую область

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (в/ч А2582) солдат Сергея Выговского и Вячеслава Борисенко.

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