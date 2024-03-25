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ИЗВЕСТИЯ iz

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Фельдшер рассказала «Известиям» о своей работе в день теракта в «Крокусе»

Фельдшер рассказала «Известиям» о своей работе в день теракта в «Крокусе»

Первым работникам скорой помощи, прибывшим на место теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, приходилось в экстренном режиме распределять огромное количество пострадавших, но страха за свою жизнь при этом не было.

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