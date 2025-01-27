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Живая Кубань

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Обстановка на Крымском мосту: у водителей и пассажиров проверяют паспорта

Обстановка на Крымском мосту: у водителей и пассажиров проверяют паспорта

Обстановка на Крымском мосту: у водителей и пассажиров проверяют паспортаСплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым, Как сообщается, специальные службы ведут антитеррористические мероприятия.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Приезжанты не хрен ехать в мой Крым без вас тошно раньше хохлов как у собаки блох было в Крыму теперь эти прутся. Как будто тут медом намазанно. Потом уебуют и в сетях срать начинают как у нас все плохо и букинг не работает и сервис говно.
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