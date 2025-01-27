Обстановка на Крымском мосту: у водителей и пассажиров проверяют паспорта

АЛЕКСАНДР Крымский

Приезжанты не хрен ехать в мой Крым без вас тошно раньше хохлов как у собаки блох было в Крыму теперь эти прутся. Как будто тут медом намазанно. Потом уебуют и в сетях срать начинают как у нас все плохо и букинг не работает и сервис говно.