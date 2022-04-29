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Матвейчев о том, кто опасней 5 колонны и почему Европу ждут 90-ые

Матвейчев о том, кто опасней 5 колонны и почему Европу ждут 90-ые

- Сбежавшие артисты - как к ним относиться?- Какая жизнь ждёт беглецов на Западе?- Почему «патриоты» опасней галкиных?- Почему война надолго и она сама серьёзная в истории?- Почему Путин всегда будет держать противника в иллюзии победы?- Кто сейчас стреляет в спину нашим героям? Кто их деморализует?- На сколько пострадает Европа от своих же санкций?- Как в Европе начнутся 90-ые годы?- На чьи деньги будет жить Украина?- Почему Америка не сделала из Украины Японию? Из Киева Дубай, а из Одессы Монте Карло на зависть русским?- Судьба , которую Запад отвёл Украине- Что лучше всего сделать украинцам?- Насколько будет хуже жить Россия?- Почему вредно давать людям лишние деньги?- Почему нельзя дуракам давать свободу?- Что ждёт украинца - эмигранта в Европе?- Ждать ли нам терактов?- Как будет жить Донбасс и освобождённые территории?.

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