Матвейчев о том, кто опасней 5 колонны и почему Европу ждут 90-ые

- Сбежавшие артисты - как к ним относиться?- Какая жизнь ждёт беглецов на Западе?- Почему «патриоты» опасней галкиных?- Почему война надолго и она сама серьёзная в истории?- Почему Путин всегда будет держать противника в иллюзии победы?- Кто сейчас стреляет в спину нашим героям? Кто их деморализует?- На сколько пострадает Европа от своих же санкций?- Как в Европе начнутся 90-ые годы?- На чьи деньги будет жить Украина?- Почему Америка не сделала из Украины Японию? Из Киева Дубай, а из Одессы Монте Карло на зависть русским?- Судьба , которую Запад отвёл Украине- Что лучше всего сделать украинцам?- Насколько будет хуже жить Россия?- Почему вредно давать людям лишние деньги?- Почему нельзя дуракам давать свободу?- Что ждёт украинца - эмигранта в Европе?- Ждать ли нам терактов?- Как будет жить Донбасс и освобождённые территории?.