Часто приходится слышать понятие «элита». Но не менее часто всплывают и такие факты, которые низводят эту самую элиту до уровня «элитки».
«Элитка», которая пакует чемоданы и бежит на рейс в Дубай - ни Родины, ни патриотизма
Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
Эта так называемая "элита" сродни червям.На острове Куба их называют гусанос(в переводе и испанского-черви)
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43 мин.
СК
Сергей Ковалев
как-то незаметно укрепилась в обществе подмена понятия "элита". критерий свелся банально к наличию/отсутствию бабла. что явно не отвечает высокому понятию. плюс освобождение от семьи, от детей, в итоге от Родины. нового мало, т.н. "людишки мiра" не вчера появились. их настойчиво выращивают кукловоды не одно десятилетие. тем тверже глубинный народ держится за базовые ценности, безусловно включающие понятие Родина...
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27 мин.
Виталий Кирпиченко
Элита нам нужна, по словам Путина, для того. чтобы были рабочие места. Короче, элите нужны рабы. Элиту надо лелеять )его же слова) -- иначе она переметнётся к врагам. оставив нас у разбитого корыта!
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15 мин.
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