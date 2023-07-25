«Элитка», которая пакует чемоданы и бежит на рейс в Дубай - ни Родины, ни патриотизма

СМ Сергей Медведев Эта так называемая "элита" сродни червям.На острове Куба их называют гусанос(в переводе и испанского-черви)

СК Сергей Ковалев как-то незаметно укрепилась в обществе подмена понятия "элита". критерий свелся банально к наличию/отсутствию бабла. что явно не отвечает высокому понятию. плюс освобождение от семьи, от детей, в итоге от Родины. нового мало, т.н. "людишки мiра" не вчера появились. их настойчиво выращивают кукловоды не одно десятилетие. тем тверже глубинный народ держится за базовые ценности, безусловно включающие понятие Родина...