Ремонт моста у Телецентра начнется в Омске до конца года. Уже получено положительное заключение госэкспертизы проекта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ремонт моста у Телецентра начнется в Омске до конца года. Уже получено положительное заключение госэкспертизы проекта.