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Санкции Евросоюза будут направлены против модернизации нефтепереработки в России

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкционных ограничений ЕС против Российской Федерации в энергетической сфере «сделают невозможной» модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий на территории России.

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